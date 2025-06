Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg / Emstek - Erdungskabel von Baustellen gestohlen

In der Zeit von Samstag, den 21.06.2025, 18:00 Uhr, bis Montag, den 23.06.2025, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu zwei Baustellen an der Straße "Im Soestetal" und Emsteker Straße, indem sie jeweils einen Bauzaun öffneten. Von der Baustelle entwendeten sie im Anschluss Kupfer-Erdungskabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 23.06.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:00 Uhr einen 53-jährigen PKW-Führer aus Peheim in der Fritz-Reuter-Straße. Zuvor wurden Fahrunsicherheiten festgestellt. Der Grund wurde im Rahmen eines Atemalkoholtests deutlich: 1,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23.06.2025, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren einer Parklücke einen geparkten PKW Audi Q5 und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700

