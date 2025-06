Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Kleinbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, den 22.06.2025, musste die Feuerwehr gegen 14:30 Uhr in die Harmer Straße ausrücken. Hier schlugen Flammen innerhalb einer Wohnung aus einer Strom-Abzweidose und verursachten geringen Sachschaden.

Steinfeld - Diebstahl eines Rasenmähertraktors

In der Zeit von Samstag, den 21.06.2025, 18:30 Uhr bis Sonntag, den 22.06.2025, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise einen Rasenmähertraktor, welcher auf einem Grundstück vor einer Reithalle in der Straße Zur Schemder Bergmark abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 22.06.2025, versuchte ein unbekannter Täter gegen 18:25 Uhr gewaltsam ein Fenster eines Hauses auf einem Resthof an der Holdorfer Straße zu öffnen. Der anwesende Bewohner störte den Täter bei der Tatausführung. Daraufhin floh der Täter auf einem dunklen Mountainbike in Richtung Westrup. Dieser wurde wie folgt beschrieben: - Männlich - Schmales Gesicht - Schlanke Figur - Olivgrünes Basecap - Camouflage-farbene Jacke - Camouflage-farbene Hose - Olivfarbener Rucksack Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell