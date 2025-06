Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzte nach Rotlichtverstoß

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Donnerstagnachmittag, 05.06.2025, überquerte eine Fahrrad-Fahrerin eine Fahrbahn trotz Rotlicht. Sie sowie eine PKW-Fahrerin erlitten bei dem folgenden Unfall Verletzungen.

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Bielefelderin mit ihrem Fiat den rechten und eine 62-jährige Bielefelderin mit ihrem Mini den linken Fahrstreifen der Straße Oberntorwall in Richtung Jahnplatz. Zur gleichen Zeit querte eine 33-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad an dem kombinierten Fußgänger-Radfahrer Überweg mit Ampel aus Richtung der Von der Recke Straße kommend die Alfred-Bozi-Straße bei Grünlicht. Trotz Rotlicht setzte sie die Fahrt über den Überweg des Oberntorwall in Fahrtrichtung Obernstraße fort und stieß dabei gegen den Fiat der 18-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrrad der 33-Jährigen gegen das Heck des Minis der 62-Jährigen geschleudert.

Die Fahrrad-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und die Fiat-Fahrerin einen Schock. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Ein Abschleppwagen transportierte den Fiat ab. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8000 Euro.

