Polizei Bielefeld

POL-BI: Roller-Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Heute Morgen, 06.06.2025, stürzte eine Kraftrad-Fahrerin auf nasser Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 06:10 Uhr befuhr eine 31-jährige Bielefelderin mit ihrer Zündapp die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts. Vor dem Kreuzungsbereich zur Straße Am Stadtholz beabsichtigte sie, auf die Linksabbiegerspur zu wechseln. Die Kleinkraftrad-Fahrerin geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kam zu Fall. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell