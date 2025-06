Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwillingskinderwagen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte erbeuteten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, 03.06.2025, aus einem Schuppen einen Zwillingskinderwagen.

Gegen 16:00 Uhr am Montagnachmittag befand sich der schwarze Kinderwagen der Marke Chicco in einem Schuppen eines Grundstücks an der Rohrteichstraße, nahe der Turnerstraße. Dienstagmorgen um 07:30 Uhr bemerkte die Eigentümerin, dass der Schuppen aufgebrochen und der Zwillingskinderwagen gestohlen worden war.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell