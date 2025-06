POL-BI: Fahrraddieb lässt Werkzeuge zurück

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- Der Verkehrsunfall am Mittwochabend, 04.06.2025, an der Travestraße https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6049591 ereignete sich gegen 18:50 Uhr und nicht gegen 20:50 Uhr. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurt-Schumacher-Straße 46 ...

