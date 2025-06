Polizei Bielefeld

POL-BI: Tankstellenräuber gestellt: 23-Jähriger geht wegen zwei Taten in U-Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte in der Nacht auf Mittwoch, 04.06.2025, einen Tankstellenräuber noch vor Ort überwältigen und festnehmen. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen Ladenschluss, um 23:00 Uhr, begab sich ein Mitarbeiter zur Eingangstür der Tankstelle an der Artur-Ladebeck-Straße. In diesem Moment bewegte sich ein vermummter Mann auf den Mitarbeiter zu und hielt ihm ein Messer entgegen. Dann forderte der Täter ihn auf, zurück in den Verkaufsraum zu gehen. Er stieß ihm mit der Faust vor die Brust, um seiner Forderung Nachdruck zu Verleihen.

Der Angestellte machte dem Täter klar, dass er keinen Zugriff auf die Tageseinnahmen hätte. Daraufhin drängte ihn der Täter in Richtung Ausgang. Schließlich übergab ihm der Mitarbeiter einen Fünfzigeuroschein aus seiner Hosentasche.

Währenddessen wurde ein Zeuge von der anderen Straßenseite auf die verdächtige Situation aufmerksam und verständigte über den Notruf die Polizei.

Mit seinem erbeuteten Geldschein ging der Täter in Richtung Ausgang, wo bereits Streifenwagen auf dem Gelände eingetroffen waren. Nach einem kurzen Fluchtversuch, wurde der 23-jährige Oerlinghauser von den Beamten gestoppt und festgenommen.

In der Nacht zuvor hatte eine Person ein Wettbüro an der Ritterstraße überfallen. Da die Täterbeschreibung auf den 23-Jährigen passt, wird er auch mit dieser Tat in Verbindung gebracht.

Wegen beider Raubdelikte wurde der Oerlinghauser am Mittwoch, 04.06.2025, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann.

Meldung zum Wettbüro vom 03.06.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6047856

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell