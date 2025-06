Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Das kurzzeitige Einschlafen eines PKW-Fahrers führte am Dienstagmorgen, 03.06.2025, zu einem Unfall.

Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Dacia die Huberstraße in Richtung Heeper Straße. Im Bereich der Kreuzung zur Weißenburger Straße verlor er aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan Micra. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf den davorstehenden Audi Q2 und dieser auf den davor parkenden Skoda Fabia geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Ein Abschleppfahrzeug transportierte den nicht mehr fahrbereiten Dacia ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell