POL-BI: Bielefelderin durchschaut Betrugsversuch rechtzeitig

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 02.06.2025, erbeutete ein bisher unbekannter Täter Bargeld in einem Wettbüro an der Ritterstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:00 Uhr betrat der Mann das Wettlokal und forderte von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Er drohte dabei mit körperlicher Gewalt und dem Gebrauch einer Schusswaffe, die er jedoch nicht vorzeigte. Der Mitarbeiter ...

