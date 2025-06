POL-BI: Unbekannter überfällt Wettbüro

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einer Vorfahrtsmissachtung am Montag, 02.06.2025, erlitt ein Roller-Fahrer schwere Verletzungen. Gegen 18:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Bielefelder mit seinem Roller die Bleichstraße in Richtung stadteinwärts. An der Einmündung zur Feldstraße kam ihm ein 47-jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf entgegen. Der Golf-Fahrer beabsichtigte nach links in die Feldstraße ...

mehr