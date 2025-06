Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo raubt zwölfjährigen Jungen aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Heepen - Polizeibeamte suchen zwei bisher unbekannte Täter, die am Montag, 02.06.2025, einen Zwölfjährigen an der Schlangenstraße mit einem Messer bedrohten und die Herausgabe seiner Wertsachen forderten.

Als sich der Zwölfjährige auf dem Schulweg befand, bemerkte er im Bürgerpark an der Stapenhorststraße, dass er von zwei jungen Männern verfolgt wurde. Der Junge versuchte, sich zu Fuß von den Personen zu entfernen und stieg anschließend an der Haltestelle „Bültmannshof“ in die Stadtbahn ein, um seinen Weg zur Schule weiter fortzusetzen. In der Bahn bemerkte er, dass das Duo dort ebenfalls eingestiegen war. Als die beiden Personen die Stadtbahn an der Haltestelle „Rudolf-Oetker-Halle“ verließen, wo auch der Junge aussteigen wollte, entschloss er sich, nach Hause zu fahren.

Nachdem er auf einen Bus umgestiegen war, stieg der Zwölfjährige gegen 09:45 Uhr an der Haltestelle Stieglitzweg aus. Nach Aussage des Jungen, waren die beiden Männer mittlerweile mit einem grauen Fahrzeug unterwegs und hielten ebenfalls an der Bushaltestelle. An der Schlangenstraße zogen sie ihn in ein Gebüsch, bedrohten ihm mit einem Messer und durchsuchten seinen Rucksack sowie seine Hosentaschen. Darin fanden sie Over-Ear-Kopfhörer der Marke Sony, ein Apple iPhone SE 2020 und einen Geldschein.

Der Junge schätzt das Alter der Täter auf 18. Beide waren sehr dünn, hatten Pickel im Gesicht und ein südländisches Erscheinungsbild. Der erste war etwa 1,75 Meter groß, hatte lockige, schwarze Haare und einen leichten Bart. Er trug ein graues T-Shirt und eine blaue Jeans.

Der zweite Mann war etwas größer, circa 1,78 Meter, und trug seine schwarzen Haare zum Seitenscheitel. Auch er hatte einen leichten Bart. Er trug ein grünes Polo-Shirt und blaue Jeans.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell