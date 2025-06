POL-BI: Betrüger mit Foto gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 31.05.2025, wurde ein Ladendieb erwischt, der bis zum 28.05.2025 in Hauptverhandlungshaft gesessen hatte. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt, an der Viktoria-Steinbiß-Straße einen vermeintlichen Kunden, der zahlreiche Getränkedosen in seinen ...

