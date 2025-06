Polizei Bielefeld

POL-BI: Energydrinks und Zigarettenfilter gestohlen - Wiederholungstäter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 31.05.2025, wurde ein Ladendieb erwischt, der bis zum 28.05.2025 in Hauptverhandlungshaft gesessen hatte. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt, an der Viktoria-Steinbiß-Straße einen vermeintlichen Kunden, der zahlreiche Getränkedosen in seinen Rucksack steckte. Der Mann verließ anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Dieb an und geleitete ihn in sein Büro. In dem Rucksack fanden sich neben 27 Dosen eines Energydrinks noch 50 Packungen Zigarettenfilterpapier. Geld oder andere Zahlungsmittel hatte der Täter nicht dabei.

Die eingesetzten Streifenbeamten nahmen den Ladendieb vorläufig fest. Die Recherchen der Kriminalbeamten ergaben, dass der 31-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz bereits wiederholt mit Ladendiebstählen aufgefallen ist. Bis zum 28.05.2025 hatte er sich in Hauptverhandlungshaft befunden. Kriminalbeamte führten den 31-Jährigen dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell