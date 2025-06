Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber setzen Pfefferspray ein

Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe junger Männer schlug am Samstag, 31.05.2025, einen Oerlinghauser und entriss ihm seine Bauchtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 19-Jährige ging am Samstagabend durch die Bielefelder Innenstadt und schaute dabei dauerhaft auf sein Smartphone. An der Kreuzung Bahnhofstraße / Stresemannstraße stieß er gegen 21:00 Uhr mit einer Person zusammen. Daraus entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung.

In diesem Moment kam ein zweiter Mann hinzu und hielt den Oerlinghauser an der Schulter fest. Dieser riss sich los, woraufhin der Mann ein Pfefferspray aus der Hosentasche zog und ihn damit besprühte. Anschließend wurde der 19-Jährige von einer weiteren Person geschlagen und jemand nahm dessen Brauchtasche gewaltsam an sich. Schließlich entfernte sich die Gruppe.

Der 19-Jährige gab an, dass es sich um drei bis fünf junge Männer handelte, die circa 18 bis 23 Jahre alt waren. Der Mann mit dem Pfefferspray hatte, wie auch der erste Mann, braune Haare. Außerdem war er etwas 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß und hatte eine dicke Statur, sowie einen braunen Vollbart.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

