Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall eines Einfamilienhaus

Gera (ots)

Kraftsdorf: Am Mittwoch (22.01.2025) gegen 12:40 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand einer Terrassenüberdachung in Pörsdorf gemeldet. Nach ersten Informationen kam es im Bereich einer technischen Anlage an der Außenseite des Einfamilienhauses eines 50-Jährigen zum Brand, wodurch die Hausfassade, die Terrassenüberdachung sowie das anschließende Carport beschädigte wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Nach gegenwärtigen Stand gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (AK)

