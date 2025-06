Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Räuber gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Zwei Jugendliche sollen am Samstag, 31.05.2025, eine Gruppe angesprochen und einen jugendlichen Bielefelder ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 17-jähriger Bielefelder mit drei Freunden gegen 18:00 Uhr im Bereich von drei Bänken in dem Park zwischen der Kreuzstraße und der Straße Am Sparrenberg auf. Zwei unbekannte junge Männer sollen sich der Gruppe genähert und die Herausgabe von Geld verlangt haben. Als niemand reagiert, schlug einer der Täter dem Bielefelder ins Gesicht. Nach Angaben des Opfers zog der Räuber eine Machete und verlangte erneut Geld. Der Bielefelder händigte daraufhin sein Portemonnaie aus. Der Räuber soll mit der Waffe geschlagen und das Opfer leicht am Arm verletzt haben. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Osten über die Straße Am Sparrenberg. Der 17-Jährige suchte über Umwege einen Krankentransportwagen am Bunnemannplatz auf und ließ seine leichte Verletzung dort versorgen.

Der Bielefelder beschrieb den Räuber mit der Machete als südländisch aussehend, circa 16 bis 19 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und circa 130 bis 140 kg schwer. Er trug eine Schiebermütze und dunkle Kleidung. Den Zweiten beschrieb er als südländisch aussehend, jugendlich, circa 170 bis 175 cm groß, mit schwarzen Haaren und 75 kg schwer. Er war dunkel gekleidet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell