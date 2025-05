Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin am Schrebergarten ausgeraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Südwestfeld - Eine unbekannte Tätergruppe raubte eine Seniorin am Mittwoch, 28.05.2025, an der Enniskillener Straße aus. Sie lenkten die Frau mit mehreren Maschen ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr hielt sich eine 78-jährige Bielefelderin in einem Schrebergarten an der Enniskillener Straße auf. Plötzlich hielt ein schwarzer Audi mit fünf Personen an der Straße. Zunächst stieg eine Frau aus und rief die Seniorin mit einem Umschlag wedelnd zum Zaun. Die Seniorin wehrte sich, als die Unbekannte ihr am Zaun dann einen Ring auf den Finger stecken wollte.

Daraufhin stieg ein Mann aus dem Auto und nannte die Seniorin "Mama". Als er der Bielefelderin scheinbar Geld geben wollte, lehnte sie dieses ab. Der Mann griff daraufhin ihre Hand und küsste diese. Diesen Augenblick nutzte die Komplizin, um der 78-Jährigen die Goldkette vom Hals zu reißen.

Die Täter flüchteten dann sofort mit einem schwarzen Auto in Richtung A33.

Die Räuberin soll dick, 45 bis 55 Jahre alt und zwischen 155 bis 165 cm groß sein. Ihr dunkelbraunen Augen waren markant mit schwarzem Kajal geschminkt. Sie trug ein schwarzes Kopftuch, braune Oberbekleidung, eine schwarze Weste und einen schwarzen Rock.

Der Räuber soll dick, 45 bis 55 Jahre alt und 165 bis 175 cm groß sein. Er soll kurze schwarze Haare, einen Schnurrbart und dunkelbraune Augen haben. Bei der Tat trug er eine beige Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

