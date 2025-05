POL-BI: Falschfahrer schlägt zu und flüchtet

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - In einem Discounter an der Gütersloher Straße gelangte ein Taschendieb am Dienstag, 27.05.2025, an das Portemonnaie eines Bielefelders und flüchtete unerkannt. Der 71-Jährige hielt sich gegen 10:45 Uhr in dem Geschäft in der Nähe der Archimedesstraße auf. Während des Einkaufs lag seine Geldbörse im Einkaufskorb, der sich im Einkaufswagen befand. Für eine kurze Zeit ...

mehr