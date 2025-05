Polizei Bielefeld

POL-BI: Langfinger macht schnelle Beute

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - In einem Discounter an der Gütersloher Straße gelangte ein Taschendieb am Dienstag, 27.05.2025, an das Portemonnaie eines Bielefelders und flüchtete unerkannt.

Der 71-Jährige hielt sich gegen 10:45 Uhr in dem Geschäft in der Nähe der Archimedesstraße auf. Während des Einkaufs lag seine Geldbörse im Einkaufskorb, der sich im Einkaufswagen befand. Für eine kurze Zeit ließ der Senior den Wagen außer Acht. Vermutlich nutzte der Täter die günstige Gelegenheit und griff in die Tasche.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert daran, Wertsachen immer nah am Körper zu tragen, um einen Zugriff zu erschweren. Geben Sie Dieben keine Chance!

