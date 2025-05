LPI-SHL: Würste bei Einbruch gestohlen

Wasungen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der Meininger Straße in Wasungen, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und in einen Gartenzaun krachte. Der Mann verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

