LPI-SHL: In den Gartenzaun gefahren

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Montag (26.05.2025) gegen 02:00 Uhr gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Industriestraße in Zella-Mehlis ein. Sie versuchten gewaltsam an den Tresor zu gelangen, was jedoch misslang, woraufhin die Einbrecher flüchteten. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte vor Ort Spuren und die ...

mehr