Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schnellrestaurant

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag (26.05.2025) gegen 02:00 Uhr gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Industriestraße in Zella-Mehlis ein. Sie versuchten gewaltsam an den Tresor zu gelangen, was jedoch misslang, woraufhin die Einbrecher flüchteten. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte vor Ort Spuren und die Videoaufzeichnungen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0133893/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell