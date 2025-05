LPI-SHL: Gegen Hauswand geprallt

Suhl (ots) - Drei Männer im Alter von 23, 27 und 31 Jahren betraten Sonntagabend eine Tankstelle in der Schützenstraße in Suhl. Während einer die Kassiererin ablenkte, packten die beiden anderen alkoholische Getränke und weitere Genussmittel ein. Die Polizisten stellten die Personen und das Diebesgut im Wert von fast 100 Euro in der Nähe fest. Die Waren wurden sichergestellt und an die Tankstelle zurückgegeben. Die ...

mehr