LPI-SHL: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Krayenberggemeinde (ots) - In der Zeit von Freitagabend (23.05.2025) bis Samstagvormittag (24.05.2025) drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Lindenstraße in der Krayenberggemeinde OT Kieselbach ein. Aus dem Inneren entwendeten sie ein schwarz-lila Motorrad der Marke Yamaha. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizei sichert Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem ...

