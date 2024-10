Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.10.2024) kam es in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Mondeo, welcher ordnungsgemäß in Holzgerlingen in der Badstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte mittels eines spitzen Gegenstandes beide Fahrzeugtüren auf der rechten Seite des weißen Ford. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

