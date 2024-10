Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unfall auf der Flucht vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) gegen 01.10 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg in der Vaihinger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim einen am Fahrbahnrand stehenden BMW und dessen zwei Insassen kontrollieren. Nachdem der BMW-Fahrer den Streifenwagen bemerkte, legte er den Rückwärtsgang ein und wendete sein Fahrzeug, wobei es fast zu einer Kollision mit dem Streifenwagen kam. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit über die Markgröninger Straße in Richtung Katharinenstraße davon. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des grauen BMWs auf und stellte das Fahrzeug kurz darauf unfallbeschädigt in der Hirschbergstraße fest. Dort war der Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Die beiden Insassen hatten sich bereits zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die an dem BMW montierten Kennzeichen Anfang September in Vaihingen an der Enzgestohlen worden waren und das Fahrzeug selbst bereits am 06.10.2024 außer Betrieb gesetzt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim unter Tel. 07141 221500 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

