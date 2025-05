POL-BI: Wiederholungstäter ohne Führerschein erwischt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Tiguan-Fahrer befuhr am Mittwochabend, 28.05.2025, die Brandenburger Straße verkehrswidrig in die falsche Richtung. Der Fahrer schlug einen Passanten, der ihn auf den Verstoß hinwies. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Mann mit einem weißen VW Tiguan die Brandenburger Straße in Richtung Herforder Straße und somit ...

mehr