Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber schnell gefasst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Samstags, 31.05.2025, konnten Polizisten einen Räuber kurz nach der Tat festnehmen.

Ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen stand mit seinem Begleiter gegen 04:30 Uhr in einer Warteschlange in einem Imbiss am Jahnplatz. In der Reihe geriet er mit einem Mann um die Platzierung in Streit, der sich nach einem verbalen Schlagabtausch in den Außenbereich verlagerte. Hier wurde der 20-Jährige von einer Gruppe von vier bis fünf Personen geschlagen und am Boden liegend getreten. Der Täter, mit dem der 20-Jährige gestritten hatte, griff sich die Jacke samt Geldbörse des Bad Salzuflers und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Streifenpolizisten den polizeibekannten 23-jährigen afghanischen Räuber aus Bielefeld am Kesselbrink und nahmen ihn fest.

