Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, gewerbsmäßiger Schokoladendiebstahl, zwei Beschuldigte in U-Haft

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei hat in Ibbenbüren zwei Männer festgenommen, die unter dem dringenden Tatverdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls stehen. Der Vorwurf: Sie haben im großen Stil Schokolade gestohlen. Am Samstagabend (29.03.25) rückte eine Streifenwagenbesatzung zu einem Discounter an der Rheiner Straße aus, weil ein Ladendiebstahl gemeldet worden war. Zwei unbekannte Männer hatten demnach zahlreiche Tafeln Schokolade entwendet. Im Rahmen des Einsatzes fiel den Polizeibeamten wenig später ein Fahrzeug auf, das sich offenbar einer Kontrolle entziehen wollte. Der VW Touran mit polnischem Kennzeichen fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit - die Beamten folgten dem Wagen und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Dies tat er schließlich. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte im Auto mehrere große Einkaufstüten, die mit hunderten Schokoladentafeln sowie teilweise mit anderen Produkten im Wert von mehr als 2000 Euro gefüllt waren. Weitere Durchsuchungen zeigten, dass die nun Beschuldigten - ein 30-Jähriger und ein 44-Jähriger mit belarussischer Staatsangehörigkeit - offenbar Diebstahl in gewerbsmäßigem Stil betrieben haben. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen die beiden Beschuldigten bereits mehrere Strafverfahren laufen. Die Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

