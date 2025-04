POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht, Fahrradfahrerin stürzt

Lengerich (ots) - Am Dienstag (01.04.) ist es gegen 12.15 Uhr an der Ringeler Straße, zwischen Südring und Niederlengericher Damm zu einem Garagenbrand gekommen. Das Feuer brach in einer dort befindlichen Garage aus, griff dann auf zwei danebenliegende Garagen sowie einen daran angeschlossenen Holzschuppen über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Garagen und der Schuppen brannten komplett aus. Ein auf dem Grundstück befindliches Wohnhaus wurde nicht von dem ...

