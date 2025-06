Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Tageswohnungseinbrechern - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Bewohner überraschten am Dienstag, 03.06.2025, zwei Einbrecher und schlugen diese in die Flucht.

Gegen 07:00 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kamphof und gelangten in eine der Wohnungen. Einer der Bewohner überraschte die Männer, die sofort die Flucht antraten.

Die Täter werden als Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren, circa 180 bis 185 cm groß und bekleidet mit grauer Berufsbekleidung beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Machen Sie es Tätern möglichst schwer! Schließen Sie in Mehrfamilienhäusern immer die Hauseingangstür.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell