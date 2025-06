Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Baustellenbereich der A44

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Büren- Brenken- BAB 44- Am Mittwoch, 04.06.2025, fuhr ein Audi-Fahrer auf der A 44 auf einen VW auf. Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines VW Touran aus Salzkotten die A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Büren und Geseke musste der Fahrer in dem dortigen Baustellenbereich auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 53-jährige Audi-Fahrer aus dem Landkreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere sowie zwei Beifahrer in dem Audi leichte Verletzungen.

Nach der Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Abschleppwagen transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 12500 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Um 16:40 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei.

Aufgrund der Baustellensituation an der Unfallstelle war das Bilden einer Rettungsgasse nicht möglich. Denken Sie ansonsten daran, bei Stau oder stockendem Verkehr, wenn möglich frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden! Informationen finden sie unter: https://bielefeld.polizei.nrw/rettungsgasse-rettet-leben

