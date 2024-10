POL-EL: Geeste - 31-Jähriger mit Fahrzeug überschlagen und leicht verletzt

Lingen (ots) - Gestern Abend gegen 21.50 Uhr meldeten Anwohner in der Straße "Dahlienweg" Gasgeruch. Daraufhin rückte die Feuerwehr sowie die Mitarbeiter/in der Stadtwerke Lingen aus. Der vermeintliche Gasgeruch bzw. eine defekte Leitung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Demnach konnten die zuvor evakuierten Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

