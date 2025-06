Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Mitarbeiter eines Betriebes erwischten am Dienstag, 03.06.2025, einen Dieb auf frischer Tat und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mitarbeiter eines Holz- und Schreinerbetriebes an der Borsigstraße bemerkten um 11:40 Uhr einen Mann, der unberechtigt die Aufenthaltsräume betrat. Sie gingen dem Unbekannten nach und sprachen ihn an. Der Täter behauptete, etwas für einen Freund abholen zu wollen und versuchte dann, den Raum zu verlassen. Die Mitarbeiter umringten ihn, so dass er nicht flüchten konnte, und riefen die Polizei. Aus einem Rucksack war ein Handy, eine EC-Karte sowie Kopfhörern entwendet worden.

Der 50-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, die von ihm gestohlenen Gummibärchen zurück gelegt zu haben. Während seiner Durchsuchung rief der Handyeigentümer sein gestohlenes Handy an. Es klingelte in der Jogginghose des 50-Jährigen. Neben dem Handy fanden die Polizisten auch die entwendete EC-Karte sowie die InEar-Kopfhörer. Der Dieb äußerte wiederholt Beleidigungen, schlug mit seinem Kopf gegen ein Schild, spuckte an die Wand und verhielt sich immer aggressiver. Deshalb wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Aufgrund seiner leichten Verletzungen, wurde er zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell