BPOL-FL: NMS - Jugendlichen im Bahnhof bedroht; Bundespolizei stellt Tatverdächtigen auf Videobildern fest

Flensburg (ots) - Am zurückliegenden Wochenende gingen der Flensburger Bundespolizei wieder drei mit Haftbefehl gesuchte Straftäter ins Netz. Ein 18-Jähriger wurde sogar mit U-Haftbefehl gesucht und sitzt jetzt in der JVA und wartet auf seine Hauptverhandlung. Bereits am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr klickten das erste Mal die Handschellen an der Grenze. Auf der BAB ...

mehr