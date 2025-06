Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Anrufen Falscher Polizisten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- "Falsche Polizisten", die am Donnerstag, 05.06.2025, versuchten Bielefelder zu betrügen, waren ohne Chance.

Betrüger agierten in den Mittagsstunden mit der Masche der Falschen Polizeibeamten. Sie riefen Bielefelder an und gaben sich als Sohn beziehungsweise Tochter der Angerufenen aus. Anschließend übernahm eine andere Person das Gespräch und behauptete, Polizist zu sein. Der Sohn beziehungsweise die Tochter der Angerufenen habe angeblich einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt worden sei. Deshalb müsse der Angerufene einen hohen Geldbetrag als Kaution bezahlen, die von einem "Polizisten" gleich abgeholt werden würde. Dabei agierten die Betrüger hartnäckig und riefen eine Bielefelderin mehrfach innerhalb einer kurzen Zeit an.

Die angerufenen Bielefelder reagierten alle richtig und beendeten das Telefongespräch, ohne Geld zu übergeben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell