Polizei Bielefeld

POL-BI: Regelmäßige Kontrollen der SOKO-Innenstadt: Drogendealer und Konsumenten fliegen auf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten der SOKO stellten in den vergangenen Tagen mehrere Einheiten Kokain und Cannabis bei Kontrollen in der Bielefelder Innenstadt sicher. Ebenfalls beschlagnahmten sie Bargeld der vermeintlichen Dealer und leiteten Strafverfahren wegen des Handels mit Drogen wie auch den illegalen Besitz ein.

An der Herforder Straße, in der Nähe der Stresemannstraße, beobachtete ein Beamter am Donnerstag, 05.06.2025, einen Mann, der auffällig oft die Straße auf und ab ging. Bei seiner Kontrolle fanden die Polizisten 13 Tütchen mit Marihuana, die der 29-jährige Algerier in seiner Unterhose versteckt hatte. Außerdem stießen sie auf Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Beamten stellten die Drogen wie auch das Bargeld sicher und erstatteten Anzeige gegen den Mann wegen des Handels mit Cannabis.

Am Vortag beobachtete ein Beamter gegen 19:00 Uhr einen polizeibekannten, 23-jährigen Bielefelder, der eine Plastiktüte in einem Pflanzkübel am Kesselbrink versteckte. Die Polizisten nahmen die Tüte in Augenschein und entdeckten darin 11 Bubbles mit Kokain sowie fünf Tütchen mit Cannabis. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit fanden sie ebenfalls Geld in szenetypischer Stückelung. Da für ihn bereits ein Aufenthaltsverbot für den Kesselbrink galt und um ihn von weiteren Staftaten abzuhalten wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen. Außerdem wird er sich wegen des illegalen Handels mit Kokain verantworten müssen.

Als Beamte der Bereitschaftspolizei am Dienstag, 03.06.2025, gegen 13:00 Uhr, den Kesselbrink betraten, entfernte sich ein Mann zügig. Die Beamten gingen ihm nach und fanden bei seiner Kontrolle einen Plastikbecher mit einer kokainähnlichen Substanz. Sie stellten den Inhalt sicher und erstatteten Anzeige wegen des illegalen Besitzes von Kokain.

Bereits am Sonntag, 01.06.2025, waren Beamte im Streifendienst auf Kokain gestoßen, als sie zu einem Randalierer an der Metzer Straße fuhren. Der 36-jährige Mann ohne festen Wohnsitz und deutscher Staatsangehörigkeit schrie auf offener Straße. Die Polzisten fanden bei ihm drei Tütchen mit Kokain und stellten sie sicher. Auch gegen ihn erstatteten sie Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell