Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Tasche zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (22.07.2025) in einem Wald am Guts-Muths-Weg versucht, die Tasche eines 80 Jahre alten Spaziergängers zu rauben. Der Senior war gegen 18.30 Uhr im Wald unterwegs, als der Unbekannte an ihn herantrat und versuchte, die Umhängetasche des 80-Jährigen wegzureißen. Nachdem ihm dies aufgrund der Gegenwehr des Mannes nicht gelang, flüchtete der Unbekannte in den Wald. Kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass mehrere Schlüssel aus seiner Tasche fehlen. Da sich der 80-Jährige Verletzungen an der Hand zugezogen hatte, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem flüchtigen Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Er war schlank und hatte eine dunkle Hautfarbe sowie einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose und ein blaues Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell