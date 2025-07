Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rauschgift in Wohnung entdeckt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (20.07.2025) bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Hornbergstraße mehrere Kilogramm Rauschgift gefunden und beschlagnahmt. Nach einem Zeugenhinweis rückte ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Polizeibeamte durchsuchten dann gegen 23.00 Uhr die Wohnung des 24-Jährigen und entdeckten über vier Kilogramm Marihuana, mehr als 800 Gramm Haschisch, rund 2.200 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der Tatverdächtige wurde bislang nicht angetroffen.

