Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Pedelec und Betäubungsmitteln unterwegs - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (20.07.2025) am Rotebühlplatz einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit einem Pedelec am Rotebühlplatz unterwegs. Die Beamten beobachteten, wie er über eine rote Ampel fuhr und kontrollierten ihn anschließend. Hier fanden die Beamten in seinem Rucksack Marihuana, Haschisch, Amphetamin, MDMA-Pulver und verschreibungspflichtige Medikamente. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Pedelec gestohlen war. Der wohnsitzlose 31-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags (21.07.2025) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell