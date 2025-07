Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passanten finden schwer verletzten 58-Jährigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 34 Jahre alte Passantin hat am frühen Sonntagmorgen (20.07.2025) in der Marienstraße einen schwer verletzten 58 Jahre alten Mann gefunden. Die 34-Jährige entdeckte den Mann gegen 04.20 Uhr, wie er mit schweren Verletzungen an einem Hauseingang saß und alarmierte den Rettungsdienst. Im Krankenhaus bemerkte der 58-Jährige, dass sowohl seine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro, als auch seine Geldbörse mit persönlichen Papieren und rund 100 Euro fehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

