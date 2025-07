Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau von Duo ausgeraubt - Einen Tatverdächtigen festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (21.07.2025) am Rupert-Mayer-Platz einen 46-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit einer unbekannten Mittäterin eine 41-Jährige ausgeraubt und verletzt zu haben. Die 41-Jährige befand sich gegen 01.00 Uhr am Rupert-Mayer-Platz, als sich der 46-Jährige ihr näherte und ihr ins Gesicht geschlagen und Bargeld gefordert haben soll. Als die 41-Jährige dies verweigerte, kam eine unbekannte Frau hinzu, durchsuchte die Sachen der 41-Jährigen und nahm ihr 5 Euro, Zigaretten und Alkoholika weg. Die 41-Jährige erlitt Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 46-Jährigen mit portugiesischer Staatsangehörigkeit fest. Dieser soll im Laufe des Montags (21.07.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mittäterin flüchtete unerkannt. Sie war zirka 160 Zentimeter groß, hatte lange, schwarze Haare und eine spitze Nase. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

