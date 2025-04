POL-MA: Mannheim: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, einen Handlauf einer Bahnsteigs-Begrenzung an einer Haltestelle in der Brückenstraße, nachdem sie zuvor gleich mehrere Handläufe an der Haltestelle lösten. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier ...

mehr