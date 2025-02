POL-MI: Einbruch in Bäckereifiliale gemeldet

Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Während eines Kneipenbesuchs in der Bad Oeynhausener Innenstadt wurde einem Gast in der Nacht zu Sonntag die Handtasche entwendet. Das Diebesgut konnte später bei einem 30-Jährigen aufgefunden werden. Eine 31-Jährige war in den Abendstunden des Samstags mit Bekannten in der Gaststätte in der Viktoriastraße eingekehrt. Gegen 00:40 Uhr am Sonntagmorgen stellte die Löhnerin den Verlust ...

