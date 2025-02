Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Taschendieb nach kurzer Zeit ermittelt

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Während eines Kneipenbesuchs in der Bad Oeynhausener Innenstadt wurde einem Gast in der Nacht zu Sonntag die Handtasche entwendet. Das Diebesgut konnte später bei einem 30-Jährigen aufgefunden werden.

Eine 31-Jährige war in den Abendstunden des Samstags mit Bekannten in der Gaststätte in der Viktoriastraße eingekehrt. Gegen 00:40 Uhr am Sonntagmorgen stellte die Löhnerin den Verlust ihrer Handtasche fest. Diese wurde einige Zeit später von einem anderen Gast in der Herrentoilette wieder aufgefunden. Allerdings waren aus der Tasche diverse Gegenstände entwendet. Während der Befragung gab es erste Hinweise auf den vermutlichen Täter, einen Mann aus Bad Oeynhausen, der sich zuvor in der Kneipe verdächtig verhalten hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen später zu Hause kontaktierte, gab der Alkoholisierte an, dass mutmaßliche Diebesgut auf dem Nachhauseweg auf der Straße aufgefunden zu haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

