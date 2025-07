Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jähriger mit Schlagstock und Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (20.07.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark Feuerbach einen 24-jährigen Mann bedroht und Geld von ihm gefordert. Der Mann befand sich gegen 00.10 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle, als die Unbekannten ihn mit Schlagstock und Messer bedrohten und Bargeld forderten. Als der 24-Jährige die Polizei verständigte, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Triebweg. Beide Täter waren zirka 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Einer war dunkelhäutig und hatte eine muskulöse Statur. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine helle, kurze Hose. Der Zweite war bekleidet mit einem hellen T-Shirt, weißer Hose und einer blauen Baseballmütze. Er führte ein weißes Fahrrad mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

