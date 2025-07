Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend (20.07.2025) in einer Wohnung am Prießnitzweg ereignet haben soll. Ein Anwohner alarmierte gegen Mitternacht die Polizei, nachdem er in einer Wohnung Hilfeschreie hörte. Bei Eintreffen der Beamten lag der 88-Jährige in seiner Wohnung. Offenbar soll ein Unbekannter, der sich als Buchverkäufer ausgab, bereits in den Abendstunden an der Tür des Seniors geklingelt und den Mann dann überfallen haben. Ob etwas gestohlen wurde ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Unbekannte war etwa zwischen 40 und 45 Jahren alt, 180 bis 190 Zentimeter groß und hatte kurze, braune Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

