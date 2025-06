Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen PKW und E-Scooter auf der Radbodstraße

Hamm-Herringen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 26. Juni, in ein Hammer Krankenhaus.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 43-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm die Radbodstraße in nördliche Richtung. Der E-Scooter Fahrer befuhr die Teutonenstraße in östliche Richtung. Als er die Radbodstraße überquerte kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der äußere Fahrstreifen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich des Unfallorts gesperrt. Der leicht verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

