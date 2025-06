POL-HAM: 60-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hessler Straße verletzte sich ein 18- jähriger Rollerfahrer aus Hamm am Mittwoch, 25. Juni, leicht. Gegen 13.10 Uhr bevor er die Heßlerstraße in Richtung Norden. Unmittelbar hinter der Kreuzung Caldenhofer Weg/ Heßlerstraße / Ludwig-Erhard-Straße fuhr der Rollerfahrer einem 59-jährigem BMW-Fahrer auf. Der Autofahrer wollte links in eine Einfahrt abbiegen und ...

mehr