Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Heßlerstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hessler Straße verletzte sich ein 18- jähriger Rollerfahrer aus Hamm am Mittwoch, 25. Juni, leicht.

Gegen 13.10 Uhr bevor er die Heßlerstraße in Richtung Norden. Unmittelbar hinter der Kreuzung Caldenhofer Weg/ Heßlerstraße / Ludwig-Erhard-Straße fuhr der Rollerfahrer einem 59-jährigem BMW-Fahrer auf. Der Autofahrer wollte links in eine Einfahrt abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Es ist an den Fahrzeugen ein Schaden von zirka 1.550 Euro entstanden.

Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, führte der 18-Jährige sein Roller unter dem Einfluss von Cannabis. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. (bf)

